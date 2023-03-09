أمريكا: لقاء وزير الدفاع مع السيسي تناول حرب أوكرانيا وتهديدات إيران

2023/03/09 | 05:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد خلال لقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، على "التزام الولايات المتحدة بالعلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المشتركة".

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