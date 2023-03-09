الرئيس التونسي ينفي أي عنصرية في موقفه من المهاجرين الأفارقة

2023/03/09 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، أي عنصرية في موقفه من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته ضد المهاجرين غير النظاميين في بلاده.

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