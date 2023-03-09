2023/03/09 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون، الأربعاء، أنهم أعادوا أحد عناصر القاعدة المشتبه بهم، والمحتجز منذ فترة طويلة في السجن العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا إلى وطنه السعودية، حسب أسوشيتد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوانتانامو.. إعادة "صانع القنابل" من المعتقل إلى السعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوانتانامو.. إعادة "صانع القنابل" من المعتقل إلى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).