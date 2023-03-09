مسؤول سابق بنادٍ كويت ينتقد المشاركة الخجولة للفرق: جميع لاعبينا أفضل من رونالدو

2023/03/09 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت تصريحات مسؤول سابق بنادي كاظمة بالكويت، في ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن أن جميع لاعبي الفريق الكويتي أفضل من نجم كرة القدم العالمي ولاعب فريق النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.

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