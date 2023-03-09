لماذا عادت أزمة تكدس البضائع في موانئ مصر؟ .. مستوردون يوضحون الأسباب

2023/03/09 | 08:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية نتيجة صعوبة توفير الدولار، ولكن بوتيرة أقل من المرة السابقة، وفقا لما ذكره مستوردون.

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