المعركة في باخموت مستمرة.. ضربات روسية مكثفة تستهدف أنحاء واسعة من أوكرانيا

2023/03/09 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت روسيا، فجر الخميس، ضربات مكثفة على أنحاء واسعة من أوكرانيا شملت خصوصا منطقتي خاركيف (شرق) وأوديسا (جنوب)، كما دوت انفجارات في العاصمة كييف لم تتضح في الحال طبيعتها، بينما تستمر المعارك بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية في مدينة باخموت.

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