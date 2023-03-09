وزير العدل المغربي يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

2023/03/09 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، بوصول وزير العدل المغربي رئيس مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحالية الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “وزير العدل خالد شواني استقبل نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي بعد وصوله إلى بغداد في زيارة رسمية”.وأضاف، أن “وهبي وصل إلى العاصمة […]

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