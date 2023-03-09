توضيح من الرافدين بشأن السلف الإلكترونية: نحو توسيع قاعدة المشمولين

2023/03/09 | 09:53 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أوضح مصرف الرافدين، الخميس، آلية منح السلف للموظفين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن الأولوية للمتقدمين ممن ليس في ذمتهم سلفة سابقة.وذكر المصرف في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: مصرف الرافدين يصد توضيحاً بخصوص السلف الالكترونية التي أعلن عن إطلاقها للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين.المصرف يؤكد أن الأولوية في منح السلف […]

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