النزاهة تضبط مغالاة ومخالفات في شراء أجهزة طبية في نينوى

2023/03/09 | 10:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن رصد مُغالاةٍ في أسعار تأهيل أبنية وشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ ومُخالفاتٍ بالتنفيذ في دائرة صحَّة مُحافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ مجموع المبالغ المُخصَّصة لها بلغت (735,000,000) مليون دينارٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى، الذي انتقل إلى المُستشفى الجمهوريِّ في المُحافظة؛ بناءً على مُذكَّرة قضائيَّةٍ، قام بضبط مُعاملتي تأهيل ردهة الجناحين الخاصَّين بتمريض النساء والرجال؛ لوجود مُغالاةٍ في الأسعار ومخالفات في التنفيذ، لافتةً إلى أنَّ المبلغ الذي خُصِّصَ لتأهيلهما ناهز (160,000,000) مليون دينارٍ.

وأضافت الدائرة إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من ضبط مُغالاةٍ في عقود شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بقيمة (576,900,000) مليون دينارٍ وتجزئة العقود بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

وتـابعت إنَّ الأجـهزة الطـبيَّـة الـتي تمَّ التعـاقـد عليـها ذات مـناشئ (أمريكيٍّ وألمانيٍّ وفرنسيٍّ وسويسريٍّ وتركيٍّ)، لافتةً إلى أنَّها شملت أجهزة تخطيط دماغ، و”فنتليتر”حديثي الولادة والأطفال، وناظور القصبات المرن، إضافةً إلى أجهزة (PIEZOTOME) لعمليَّات المفاصل والكسور وكراسي إعطاء جرع.

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في مطلع شباط الماضي عن تنفيذ عمليات ضبطٍ لحالات مغالاةٍ بشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بــقيمة (700,000,000) مليون دينارٍ في نينوى.

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