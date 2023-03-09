2023/03/09 | 10:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع الدولار الخميس 9 آذار، بعدما سجل أعلى مستوى في 3 أشهر في وقت سابق من اليوم إذ عدل المستثمرون مراكزهم على أساس احتمال زيادة أعلى في أسعار الفائدة لوقت أطول بعد أن فاجأ رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأسواق أمس الثلاثاء بتوجه أكثر تشديداً للسياسة النقدية.

وقال باول إن الفدرالي الأميركي سيحتاج على الأرجح لزيادة أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المتوقع بعد صدور بيانات قوية مؤخراً وإن البنك مستعد للتحرك بخطوات أكبر إذا أشارت “مجمل” البيانات الواردة إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات الصارمة للسيطرة على التضخم.

ودفع ذلك المتعاملين والمستثمرين لإعادة النظر في توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار في أحدث تداولات 0.09%أمام سلة من العملات مسجلاً 105.54 بعد أن وصل في وقت سابق من اليوم إلى 105.88 في أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر كانون الأول.

ويشكل ذلك المستوى ارتفاعاً عن أدنى مستوى في 9 أشهر الذي بلغ 100.80 المسجل في الأول من فبراير شباط لكنه أقل كثيرا من أعلى مستوى في 20 عاماً

سجله في 28 سبتمبر أيلول وبلغ 114.78.

وزاد اليورو 0.03% مسجلاً 1.0551 دولار، بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 1.0524 دولار ويجري تداوله حالياً بما يزيد قليلا عن أدنى مستوى سجله هذا العام عند 1.04820 دولار المسجل في السادس من يناير كانون الثاني.

وتراجع الدولار 0.26% إلى 136.80 ين بعد أن وصل في وقت سابق إلى 137.90 في أعلى مستوى منذ 15 ديسمبر كانون الأول.

وزاد الإسترليني 0.06% مسجلاً 1.1834 دولار بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 1.18105 دولار وهو أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.23% إلى 0.6600 دولار أميركي بعد أن وصل في وقت سابق إلى 0.6568 دولار أميركي مسجلاً أقل مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر عالمياً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).