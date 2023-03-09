2023/03/09 | 10:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت "نايت فرانك"، شركة الاستشارات العقارية المستقلة تقريرا عن اتجاهات الأسواق العقارات الرئيسية، وتوزيع الثروة العالمية، والتهديدات والفرص للثروة، وفرص الاستثمار في العقارات التجارية واتجاهات الإنفاق على الرفاهية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منها دبي.. كم قدما مربعا من العقارات السكنية يمكن أن يشتريه مليون دولار في هذه المدن؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منها دبي.. كم قدما مربعا من العقارات السكنية يمكن أن يشتريه مليون دولار في هذه المدن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).