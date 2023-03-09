قانون لكل انتخابات

2023/03/09 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

المراقب للوضع العام في العراق يجد

تفاوتا في الانشغال بين المواطن

والساسة ، فالساسة مشغولين بترتيب

اوراقهم حول قانون انتخابات مجالس

المحافظات المقبلة ونظام سانت ليغو وما

رافقها من

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