2023/03/09 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين السيدة

إيفان فائق جابرو ، اليوم ، أن الأيام

القادمة ستشهد إطلاق منحة العودة

البالغة مليون ونصف المليون دينار ، الى

ألف عائلة تعيلها نساء من العائدات من

الأرامل والمطلقات، ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الهجرة تعلن اطلاق منحة العودة الى الف عائلة تعيلها نساء من العائدات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الهجرة تعلن اطلاق منحة العودة الى الف عائلة تعيلها نساء من العائدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).