التقاعد تُحصي أعداد المستفيدين من مكافأة نهاية الخدمة

2023/03/09 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حصت هيئة التقاعد الوطنيَّة عدد المستفيدين من مكافأة نهاية الخدمة لشهري شباط وآذار ضمن الحزمة الحكوميَّة لتنظيم إجراءات دعم شريحة المتقاعدين، فيما دعتهم إلى مراجعة المصارف لتسلم حقوقهم.

وأوعز رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخراً بإطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية للمتقاعدين، أبرزها شمولهم بقطعة أرض سكنية وصرف مكافأة 500 ألف دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته وصرف مكافأة (نهاية الخدمة)، فضلاً عن تنظيم إجراءات صرف مبلغ (الإجازات التراكمية) وعدد من التسهيلات الأخرى.

وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ أعداد المستفيدين حسب التخصيصات المالية المتوفرة لشريحة المتقاعدين والمستحقين، توزعت بواقع 3129 مكافأة نهاية خدمة للمدنيين و482 مكافأة للعسكريين لدفعة آذار الحالي.

وأضاف أنَّ عدد مستفيدي مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين لدفعة شباط بلغ 1964، بينما وصل عدد المشمولين بالمكافأة بالنسبة لذوي شهداء وزارة الداخلية إلى 1912، ولذوي شهداء وزارة الدفاع 3028 وذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي 3430، وجرحى وزارة الدفاع 98 وجرحى وزارة الداخلية 15.

ودعا رشيد المتقاعدين والمستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات لتسلم مستحقاتهم.

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