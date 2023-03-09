انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمعرض أربيل الدولي للكتاب

2023/03/09 | 10:41 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 انطلقت فعاليات اليوم الثاني، لمعرض أربيل الدولي للكتاب، الذي افتُتح يوم أمس، برعاية دار المدى للثقافة والفنون، وبشراكة إعلامية مع شبكة 964.وشهدت ساعات الصباح الأولى اليوم، توافد الزائرين، إلى مختلف الأجنحة، التي استعدت في وقت مبكر، لاستقبال الزوار.

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