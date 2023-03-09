تغطية زلزال شرق المتوسط.. هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 تضرب إسطنبول

2023/03/09 | 10:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مارس، 2023 بغداد/المسلة: الخميس 9 شباط 2023 هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 تضرب إسطنبول...

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هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 تضرب إسطنبول أولاً على المسلة.

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