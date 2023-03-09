2023/03/09 | 10:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن رصد مُغالاةٍ في أسعار تأهيل أبنية...

ظهرت المقالة مغالاة في أسعار تأهيل أبنية وشراء أجهزة طبيَّة في دائرة صحَّة نينوى أولاً على المسلة.

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