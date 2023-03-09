أميركا.. رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ ينقل إلى المستشفى بعد سقوطه إثر تعثره

2023/03/09 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل السناتور الجمهوري الأميركي ميتش ماكونيل إلى المستشفى، الأربعاء، بعدما وقع خلال عشاء خاص، وفق ما أفاد متحدث باسمه، وفق فرانس برس.

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