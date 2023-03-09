2023/03/09 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر في الشرطة المحلية، اليوم الخميس، بمصرع امرأة وطفليها جراء انهيار منزل في احدى قرى محافظة كركوك بسبب غزارة الأمطار التي هطلت قبل بضع ساعات.وقال المصدر ، إن “سقف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة ام وطفليها اثر انهيار منزلهم جراء الامطار الغزيرة بكركوك المركز الخبري الوطني.

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