2023/03/09 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر / المركز الخبري الوطني/، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.في بغداد: سعر بيع الدولار 158,250 لكل 100 دولار سعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الدولار تستقر على ارتفاع في الاسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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