الصحة تصدر اعماما بشأن منح عدم ممانعة للموظف

2023/03/09 | 11:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت وزارة الصحة اليوم الخميس، اعماما بشأن منح عدم ممانعة للموظف.

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