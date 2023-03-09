2023/03/09 | 11:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أحصت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، عدد المكالمات والبيانات المستخدمة خلال الزيارة الشعبانية.

وذكر بيان للهيئة أن “أكثر من 14 مليون مكالمة عبر شبكات الهاتف النقال أجريت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة كربلاء المقدسة”.

وأضاف، أنه “تمَّ إرسال 7،5 ملايين رسالة SMS وتبادل قرابة الـ 568،9 تيرا بايت من البيانات”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 14 مليون مكالمة خلال يومين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 14 مليون مكالمة خلال يومين في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).