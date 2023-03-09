توضيح من المحكمة الاتحادية بشأن شمول فدائيي صدام بالحقوق التقاعدية

2023/03/09 | 11:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، بشأن شمول فدائيي صدام بالحقوق التقاعدية.

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