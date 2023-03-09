2023/03/09 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الخميس، تساقطا للأمطار المتفرقة خلال

الأسبوع المقبل بعموم البلاد.





وذكر بيان للهيئة،، أن "طقس البلاد ليوم

غد الجمعة سيكون صحوا مع بعض الغيوم،

أما درجات الحرارة فستر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: موجة امطار متفرقة بعموم البلاد خلال الأسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: موجة امطار متفرقة بعموم البلاد خلال الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).