ادانة ورفض نيابي لإحالة ميليشيات فدائيي صدام على التقاعد

2023/03/09 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت النائب عن محافظة البصرة، زهرة

البجاري، اليوم الاربعاء، بشدة قرار

احالة ميليشيات فدائيي صدام على

التقاعد ، فيما طالبت الجهات المعنية

بتدخل عاجل و رفض هذا القرار .

وقالت البجاري بحسب بيان صحفي

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