هيئة الإعلام والاتصالات تحصي عدد المكالمات خلال الزيارة الشعبانية

2023/03/09 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم

الخميس، المؤشرات الإحصائية للزيارة

الشعبانية.

وقالت الهيئة في بيان، إنه تم "إجراء

أكثر من 14 مليون مكالمة عبر شبكات

الهاتف النقال خلال يومي الثلاثاء

والأربعاء في

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