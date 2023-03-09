عضو عن الفتح يصف ما اراده وزير الدفاع الامريكي خلال زيارته الى العراق بالاحلام

2023/03/09 | 11:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، حديث وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن خلال زيارته للعراق بـ “الاحلام” التي تسعى اميركا لتحقيقها في العراق، لافتا الى ان إرادة الشعب العراقي مع الخروج الأجنبي من البلاد.وقال الفتلاوي ان ” وزير … Readmore

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