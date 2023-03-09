قلق غربي من تخصيب إيران لليورانيوم لدرجة نقاء 84% وهي نسبة قريبة لانتاج السلاح النووي

2023/03/09 | 11:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إنتاج إيران كمية قليلة من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 84%، قلق أمريكا والدول الكبرى في أوروبا، وهي نسبة تقترب بشدة من الدرجة التي تمكّن إيران من تصنيع سلاح نووي، وقالت واشنطن وحلفاؤها إنه يتعين على إيران … Readmore

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