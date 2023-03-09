حملة اعتقالات وملاحقات قضائية بالعراق تستهدف صناع المحتوى الهابط

2023/03/09 | 11:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت السلطات الأمنية في العراق حملة اعتقالات شملت العديد من صناع "المحتوى الهابط"، وذلك بالتزامن مع حملة قضائية توعدت هذه الفئة التي يتهمها كثير من العراقيين بالإساءة للذوق العام.

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