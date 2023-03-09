باحثون يكشفون العلاقة بين تشمع الكبد والاطعمة الدهنية السريعة

2023/03/09 | 11:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحوليات في ارتفاع.

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