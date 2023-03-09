2023/03/09 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس محكمة استئناف كربلاء

القاضي احمد هادي حسين، السيد رئيس هيئة

النزاهة القاضي حيدر حنون زاير.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى أن "هذه الزيارة تأتي في اطار

التعاون والتنسيق المشترك بي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس محكمة استئناف كربلاء يستقبل رئيس هيئة النزاهة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس محكمة استئناف كربلاء يستقبل رئيس هيئة النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).