"لن يتهربوا من المسؤولية".. زيلينسكي يعلق بعد الضربات الروسية الصباحية

2023/03/09 | 12:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالموجة الجديدة من الضربات الصاروخية الروسية، الخميس، وقال إن موسكو "لن تتفادى المسؤولية".

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