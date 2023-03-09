2023/03/09 | 12:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت واشنطن مساء الأربعاء أنّها رحّلت إلى الرياض مهندساً سعودياً اعتُقل...

ظهرت المقالة واشنطن ترحّل إلى الرياض ارهابيا سعودياً أمضى في غوانتانامو 21 عاماً أولاً على المسلة.

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