ضربات روسية واسعة تشل محطة نووية في أوكرانيا وباخموت صامدة

2023/03/09 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسعفون عسكريون أوكرانيون يخلون عسكرياً جريحاً من خط الجبهة قرب باخموت في 8 آذار/مارس 2023.© ا ف ب/ا ف ب سيرغي شيستاك كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – استهدفت ضربات روسية قبيل فجر الخميس بنى تحتية للطاقة في أنحاء متفرقة من أوكرانيا ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة ولا سيما محطة […]

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