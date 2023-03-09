2023/03/09 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا في 07 ايلول/سبتمبر 2021 © اف ب/ارشيف بول هاندلي واشنطن (أ ف ب) – أعلنت واشنطن مساء الأربعاء أنّها رحّلت إلى الرياض مهندساً سعودياً اعتُقل لمدة 21 عاماً في سجن غوانتانامو العسكري بشبهة تورّطه في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر لكن من دون أن توجَّه إليه أيّ تهمة.وقالت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترحّل إلى الرياض جهادياً سعودياً أمضى في غوانتانامو 21 عاماً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ترحّل إلى الرياض جهادياً سعودياً أمضى في غوانتانامو 21 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).