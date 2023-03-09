مجلس الشيوخ الامريكي يضغط على أوبك لإيقاف خفض انتاجها النفطي

2023/03/09 | 12:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إنها أعادت طرح مشروع قانون للضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لجعلها تتوقف عن خفض إنتاجها.وأعاد السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي، والسيناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار، إضافة إلى آخرين … Readmore

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