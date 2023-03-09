خلل مفاجئ يقطع كهرباء الخط الإيراني عن مناطق واسعة في العراق

2023/03/09 | 12:51 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أفاد مصدر في وزارة الكهرباء، الخميس، بأن عطلاً ضرب الخط الإيراني، المغذي لعدة مدن، ما تسبب بقطع مفاجئ في الطاقة.وأبلغ مواطنون، شبكة مراسلي 964 بأن إطفاء حصل في المنظومة الوطنية، في أجزاء من ديالى، وكركوك، وواسط، والناصرية.

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