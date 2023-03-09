الإطاحة بالإرهابي المسؤول عن تفجير سوق الإسكان بالإسكندرية العام 2013 ببابل

2023/03/09 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على الإرهابي المسؤول عن تجهيز وتفجير مجرم انتحاري بسوق الإسكان في الإسكندرية العام 2013 ببابل.

وذكر بيان للوكالة أنها “تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين والمطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي المنظم إليها عام 2005 والمشترك بحادث تجهيز تفجير إرهابي انتحاري في سوق الإسكان بقضاء الإسكندرية ضمن محافظة بابل عام 2013 الذي راح ضحيته مواطنون أبرياء، وكذلك المسؤول عن جمع الأموال لدعم عناصر داعش الإرهابي”.

وأضاف أن “الإرهابي تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة”.

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