2023/03/09 | 13:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خروج محطة توليد الناصرية الحرارية عن العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/09 | 13:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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