2023/03/09 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم الخميس، على أهمية العمل

المتواصل من أجل خدمة المواطنين

بالمستوى الذين يليق بهم وتخفيف العبء

عنهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، ان "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصدر توجيهات تخص "البطاقة الوطنية") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصدر توجيهات تخص "البطاقة الوطنية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).