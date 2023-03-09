2023/03/09 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان

في العراق، اليوم الخميس، أن المستفيد

الأكبر من بيع الدولار بسعر منخفض من

قبل البنك المركزي هم "المصارف الاهلية

والتجار".

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم

الردين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازمة الدولار في العراق.. المصارف الأهلية والتجار المستفيد الأكبر من سعر البنك المركزي الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازمة الدولار في العراق.. المصارف الأهلية والتجار المستفيد الأكبر من سعر البنك المركزي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).