الموارد المائية: الأمطار الأخيرة ستزيد من منسوب الأنهر وستعزز الخزين الستراتيجي

2023/03/09 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم

الخميس، أن الأمطار الأخيرة ستزيد من

منسوب الأنهر وتحقق رية الفطام وستعزز

الخزين الستراتيجي.





وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع

الري والاستصلاح، والمتحدث الرسمي

ل

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