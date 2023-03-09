2023/03/09 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاضي زيدان يتلقى دعوة رسمية لزيارة المغرب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاضي زيدان يتلقى دعوة رسمية لزيارة المغرب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاضي زيدان يتلقى دعوة رسمية لزيارة المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).