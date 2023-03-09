السعودية.. العثور على طفلة مفقودة عمرها 3 سنوات بالجوف كانت مع أهلها في رحلة برية

2023/03/09 | 13:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون سعوديون مقاطع فيديو لاحتفال مواطنين بمسيرة للسيارات بعد العثور على طفلة مفقودة في الجوف، حيث وثق مقطع متداول لحظة العثور على الطفلة أمجاد الشراري، 3 سنوات، التي فقدت، الأربعاء، في الجوف شمال السعودية، خلال رحلة برية مع أهلها.

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