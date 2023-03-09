البنك المركزي يقرر استخدام العملة المحلية فقط بأجهزة الصراف الآلي

2023/03/09 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قرر البنك المركزي اليوم الخميس، بأن يكون استخدام العملة المحلية فقط بأجهزة الصراف الآلي.

وقال البنك في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء وفي ضوء سياسة البنك المركزي العراقي لتشجيع الاعتماد على العملة الوطنية في المعاملات المالية داخل العراق المقدمة من قبل الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية تقرر بان تكون الخدمات المالية الالكترونية المقدمة داخل العراق من خلال ( اجهزة الصراف الالي، اجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الالكتروني ) بعملة الدينار العراقي".

يذكر ان اجهزة الصراف الالي تستخدم فئات الدينار العراقي والدولار في عمليات السحب بالنسبة للمواطنين.

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