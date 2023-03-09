تحذير من كارثة على العالم كله.. محطة زابوريجيا النووية

2023/03/09 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا في أعقاب ضربة روسية، على ما أعلن مشغل الطاقة النووية في البلد الخميس، محذرا من مخاطر وقوع حادث.

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