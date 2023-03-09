ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار الاسبوع الحالي بنسبة 22% مقارنة بالاسبوع الماضي

2023/03/09 | 13:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اختتم البنك المركزي العراقي اسبوعه الحالي اليوم الخميس، بمبيعات ارتفعت بنحو 22% مقارنة بمبيعات الاسبوع الماضي.

وبلغت مبيعات يوم الاحد من الاسبوع الحالي 125.8 مليون دولار، والاثنين 172.8، والثلاثاء 216.7، والاربعاء 223.4، والخميس 144.9 مليون دولار.

وبلغت مجمل المبيعات اكثر من 883 مليون دولار، بارتفاع قدره 21.6% مقارنة بمبيعات الاسبوع الماضي البالغة اكثر من 726 مليون دولار.

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