بالصور :المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني يستقبل وفداً من الفاتيكان

2023/03/09 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي

السيستاني، اليوم الخميس، وفد دولة

الفاتيكان برئاسة رئيس المجلس البابوي

للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل

أنجيلو أيوزو غيكسو في النجف الأشرف.

وقال مصدر مطلع في

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