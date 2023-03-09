الكهرباء توضح سبب انفصال خطوط الارتباط المشتركة بين المنطقتين الجنوبية والوسطى

2023/03/09 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، سبب انفصال خطوط الارتباط المشتركة بين المنطقتين الجنوبية والوسطى.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "بسبب شح الغاز وانحسار اطلاقاته عن المنطقة الوسطى وبغداد والذي تكفل بتحديد أحمال الوحدات التوليدية في محطات الإنتاج، ووفرة الإنتاج في المنطقة الجنوبية وكذلك دخول عدد من الوحدات برامج الصيانات الدورية لتكون مستعدة وجاهزة لفصل الصيف، حصل انفصال لخطوط الارتباط المشتركة (Ring) الناقلة للطاقة 400 ك.ف، بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى؛ مما أدى إلى انفصال محطات الإنتاج والخطوط الناقلة للمنظومة الوطنية ".

وأضاف، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل أشرف ميدانياً من مركز السيطرة الوطني على إعادة جميع الخطوط الناقلة والوحدات التوليدية المنفصلة"، مبيناً، أنه "جرت إعادة خطوط الارتباط المشتركة بين المحافظات وجارٍ العمل على استكمال اعادة المنظومة لوضعها الطبيعي".

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