انفجارات تهز كييف

2023/03/09 | 14:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع انفجارات اخرى استهدفت اجزاء واسعة من اوكرانيا.

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